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В Магнитогорске школьник получил травму головы из-за схода снега с крыши

В Магнитогорске (Челябинская область) на 10-летнего мальчика с крыши рухнул пласт снега. В СК возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травмы головы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«В дневное время третьего февраля 2021 года около одного из многоэтажных домов Ленинского района города Магнитогорска при падении с крыши снега получил травмы головы 10-летний школьник, - рассказал Шишков. - Ребенок поступил в лечебное учреждение с диагнозом: сотрясение головного мозга. Медики оценивают состояние здоровья мальчика, как стабильное».

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные должностные лица управляющей компании, которые не позаботились об очистке кровли от снега.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.

Напомним, накануне жители Магнитогорска жаловались в социальных сетях на огромные сосульки, свисающие с крыши дома. Горожане рассказали, что снег и ледяные глыбы «сползают людям на балконы и на детей, бегающих внизу».

Тем временем в администрации Магнитогорска посоветовали жителям не подходить близко к стенам зданий и обходить стороной фасады домов с водостоками.