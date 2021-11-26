В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова

В Челябинске продлили ограничение движения на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина: трамвайный переезд на данном перекрестке будет закрыт до десяти часов вечера воскресенья, 28-го ноября.

Об этом сегодня, 26-го ноября, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

До указанного времени проезжая часть по-прежнему будет сужена до четырех полос в сторону центра, движение - только прямо. В сторону Доватора крайняя левая полоса будет закрыта, движение также только прямо.

По улице Овчинникова при движении в сторону железнодорожного вокзала движение также будет возможно только направо.

Водителей просят учитывать ограничения, которые изначально планировалось отменить 26-го ноября в шесть утра.

Напомним, трамвайный переезд на вышеназванном перекрестке был закрыт в связи с ремонтом путей на улице Цвиллинга в десять часов вечера 19-го ноября. Судя по тому, что ограничение движение продлено, подрядчик не успел закончить ремонтные работы в ранее установленные сроки.