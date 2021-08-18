В Челябинске продолжается набор волонтеров на контрольные прокаты российских фигуристов

Шесть десятков волонтеров помогут в организации большого спортивного события - контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске, которые состоятся в ледовой арене «Трактор» с 11 по 12 сентября. Тренировочной базой станет дворец спорта «Юность».

Набор добровольцев объявил оргкомитет спортивного мероприятия.

Волонтеры помогут в организации встречи участников в аэропорту, работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и обеспечении санитарно-эпидемиологических норм.

Отдельный функционал – спортивное направление: в число волонтеров войдут воспитанники челябинских школ по фигурному катанию. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Набор продлится до 25 августа. Подать заявку в добровольцы можно здесь. Подробная информация доступна в группе в ВКонтакте «Я волонтер Южного Урала».

Напомним, ежегодные контрольные прокаты фигуристов сборной России проводятся по традиции перед началом сезона. Спортсмены представляют на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом сезоне.

Следующий сезон – олимпийский, что только подогревает интерес к спортсменам.

В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов нашей сборной. 11 сентября участники контрольных прокатов исполнят короткие программы (танцевальные дуэты – ритм-танец), 12 сентября – произвольные. Исполнению программ на публике будут предшествовать тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят выступления и дадут рекомендации.