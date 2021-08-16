В Челябинске продолжается замена погибших деревьев

Погибшие деревья и кустарники в Челябинске заменят до конца сентября.

Об этом сообщил сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Замена не прижившихся насаждений проводится в рамках гарантийных обязательств. Составлен график. Все работы должны быть выполнены не позднее 20 сентября», - сказал Максим Куляшов.

В телеграм-канале «Челябинский дорожник» уточнили, 13 августа управлением экологии и природопользования города Челябинска выдало разрешение на снос еще 63 сухостойных деревьев (тополя, березы) по ул. Бажова от пр. Победы до Бродокалмакского тракта и по Бродокалмакскому тракту от ул. Мамина до Курганского шоссе. Работы начнутся на текущей неделе.

«Компенсация снесенных зеленых насаждений будет осуществлена в натуральной форме в Тракторозаводском районе», - уточнили в телеграм-канале.

Куляшов также сообщил, что на прошлой неделе уже заменено 36 деревьев и 316 кустарников на Курчатова, Разина, Братьев Кашириных и на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила информировать население о проводимой вырубке.