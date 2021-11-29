В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения горожанами масочного режима. Сотрудники управления торговли и полицейские проводят ежедневные рейды в крупных ТРК. Нарушителей режима наказывают рублем.

Как сообщил сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, за прошедшую неделю было проверено 786 торговых точек. За нарушение масочного режима протоколы составлены на 106 посетителей и сотрудников торговых комплексов.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Сейчас попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.