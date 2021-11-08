Не все жители Челябинска желают соблюдать масочный режим в ТРК

Не все жители Челябинска желают соблюдать масочный режим в торгово-развлекательных комплексах. Об этом свидетельствуют результаты совместных рейдов управления торговли и полиции, проводимых в ТРК города на регулярной основе.

Как сообщил сегодня, восьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, за в ходе проверочных мероприятий в торговых комплексах за нарушение масочного режима было составлено 74 административных протокола.

Проверки проводились в том числе в таких ТРК и ТРЦ, как «Родник», «Горки», «Алмаз», «Космос», «Чайка», «Кольцо», «Маяк для дома», «Куба», «Синегорье», «Центральный рынок» и «Фокус».

Напомним, в период действующего в Челябинске и регионе режима повышенной готовности за нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Кроме того, с 30-го октября по 12-е ноября включительно в Челябинской области действует период нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения COVID-19 в регионе.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, в этот период можно только по QR-коду.