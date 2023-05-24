В Челябинске протестируют новые автобусы компании ГАЗ

В Челябинске протестируют новые современные комфортабельные городские автобусы производства ООО «Павловский автобусный завод» (Нижний Новгород), входящего в холдинг «Группа ГАЗ».

Сегодня, 24 мая, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев передал сертификат на тестовую эксплуатацию новой техники выставки-форума «Уральский автосалон» ГАЗ челябинскому МУП «Служба организации движения» на официальном открытии.

Как пояснили в пресс-службе миндортранса региона, группа ГАЗ передает Челябинской области для опытной эксплуатации низкопольный автобус среднего класса нового поколения CITIMAX 9 производства Павловского автобусного завода.

Сначала в течение трех месяцев автобус будут тестировать в МУП «Служба организации движения» (СОД). И затем будет принято решение о целесообразности эксплуатации данной марки автобуса в Челябинской области.

Пассажировместимость транспортного средства – 77 человек. В автобусе – самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 квадратных метров).

В салоне значительно снижен уровень шума. Этого удалось достичь за счет использования инновационных материалов. Большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам, современный экстерьер обеспечивает полное отсутствие «слепых зон» для водителя.

Кроме того, в автобусах CITYMAX 9 реализована система «чистого пола», подразумевающая отсутствие каких-либо креплений к полу, в том числе сидений и поручней, что позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений и облегчает мойку салона.