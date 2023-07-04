В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

В Челябинской области состоится Российская креативная неделя в особом формате и даст новый импульс развитию творческих индустрий не только региона, но и страны в целом.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова подписали соглашение о сотрудничестве региона и АНО в рамках деловой программы форума «Российская креативная неделя».

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития креативной экономики, методической, организационной и информационной поддержки, совместного проведения мероприятий.

Глава региона отметил, что креативные индустрии – одно из самых перспективных направлений в экономике. «Мы в регионе обращаем на это внимание и развиваем соответствующую инфраструктуру», - подчеркнул губернатор и привел примеры уже реализованных проектов.

Так, в Челябинске работает креативный кластер «Свобода 2». На днях в областном центре открыли креативное пространство для коворкинга «Колибри». На этой площадке молодые южноуральцы смогут заниматься саморазвитием и созиданием, социальным проектированием и творчеством.

«Мы относимся к креативным индустриям не просто как к творческому процессу. Это, в первую очередь, экономика и бизнес», - подчеркнул Алексей Текслер. По его словам, подписанное соглашение - это дополнительные возможности взаимодействовать, обмениваться опытом, практиками, проводить важные мероприятия. «Есть масса идей, которые можно вместе развивать», - уверен глава региона.

Марина Абрамова отметила, что всё больше руководителей регионов осознают, что инвестиции в креативные индустрии это не только долгосрочная стратегия, но и фундамент для благополучия нашего общества и будущего всей страны.

«Мы хотим, чтобы каждый субъект стал центром притяжения для талантливых креативных кадров. Чтобы местные герои воплощали в жизнь новые идеи и проекты, меняли мир вокруг себя к лучшему», - рассказала руководитель АНО «Креативная экономика».

В Челябинской области первым мероприятием в рамках подписанного соглашения может стать «Российская креативная неделя – Урал». Алексей Текслер и Марина Абрамова договорились о проведении регионального форума в Челябинске.

«Сегодня человеческий капитал и интеллектуальная собственность - главные элементы конкурентоспособности города, региона и страны в целом. Мы счастливы, что Российская креативная неделя в особом формате состоится в Челябинской области и даст новый импульс развитию не только региона, но и страны в целом, став точкой компетенций в определенной специализации», - подчеркнула Марина Абрамова.