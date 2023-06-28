В Челябинске появилось «Колибри», которое поможет молодежи саморазвиваться и созидать

В Челябинске на базе областной универсальной научной библиотеки открыто новое креативное пространство «Колибри». На этой площадке молодые южноуральцы смогут заниматься саморазвитием и созиданием, социальным проектированием и творчеством. Новую площадку посетил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба глава региона. Официальное открытие состоится первого июля.

«Креативные индустрии – это и про творчество, и про экономику, и про бизнес. Сегодня, развивая креативные индустрии, мы помогаем развиваться малому бизнесу, помогаем развивать экономику, - отметил Алексей Текслер. – Я очень рад, что у нас появилось место, где этому можно научиться, вовлечься в эту среду, больше узнать, прочитать литературу, пообщаться с людьми».

Глава региона выразил уверенность в том, что мастер-классы и события, которые будут проходить в «Колибри», дадут толчок к дальнейшему развитию креативных индустрий в Челябинской области.

Директор ЧОУНБ Наталья Диская провела для Алексея Леонидовича экскурсию и рассказала, для чего в Центре появилось креативное пространство «Колибри», о его уникальных проектах и мероприятиях.

В «Колибри» будут проводить групповые мероприятия, продолжат свою работу языковые разговорные клубы. В планах центра – открытые уроки по языкам народов России, медиапроект с видеоуроками «Знакомство с языками народов России» и фестивали культур.

Запланированы программы по культурной адаптации в России для иностранных студентов из челябинских вузов. Также новое пространство станет одной из площадок проекта «Гений места», который реализуется в регионе с 2022 года под эгидой Минкульта России.

«Колибри» расположилось в Челябинске на улице Цвиллинга, 61, где раньше был отдел иностранной литературы. Помещение отремонтировали, полностью обновили все коммуникации, мебель, техническое оборудование.

«Поражают не только интерьер и разнообразие литературы, но и информационно-библиотечные технологии - станции самостоятельной книговыдачи, мультимедийные экраны, комнаты тишины с суперсовременными компьютерами», - отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин. Оборудованы залы для проведения различных интеллектуальных и творческих проектов, коворкинга, исследовательской деятельности.

Книжный фонд пополнился новыми изданиями на иностранных языках и литературой по креативным индустриям – всё находится в открытом доступе.

Центр межкультурных коммуникаций является самым крупным хранилищем книг на иностранных языках в Челябинской области, в его фонде представлено более 32 тысяч книг на 145 языках народов мира. «Мы надеемся, что обновленное пространство станет точкой притяжения творческих людей, где они смогут воплотить в жизнь самые интересные идеи и замыслы, развивать собственные проекты в рамках креативных индустрий», - отметили в ЧОУНБ.

Такой центр в области пока один, он будет делиться опытом работы с модельными библиотеками. По словам главы минкульта региона, план работы «Колибри» уже прописан на полгода вперед: воркшопы, мастер-классы по креативным профессиям и бизнесу, лекции, занятия для детей.

Открытие Центра межкультурных коммуникаций состоится уже в эту субботу, первого июля, в 12 часов.