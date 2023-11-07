В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику: и поливомоечные машины, и вакуумные пылесосы. Все дело в погоде – снег сошел, в дневное время установились плюсовые температуры.

Как сообщил сегодня, седьмого ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, техника была расконсервирована на прошлой неделе и использовалась и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник при уборке городе.

По его словам, на этой неделе данная техника также будет применяться на челябинских улицах, так как синоптики прогнозируют плюсовые температуры в дневное время.