07.11.2023
В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику
07.11.2023
В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик
07.11.2023
«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП
06.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
06.11.2023
Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»
06.11.2023
При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения
В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику
19.09.2023
Наталья Котова поручила разобраться, почему автобусы в Челябинске не соблюдают расписание
11.09.2023
Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан
31.07.2023
Челябинск к сильному дождю готов – ливневки приводят в порядок
13.06.2023
В Челябинске проведут ямочный ремонт большими картами на 32 улицах
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023