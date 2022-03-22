В Челябинске ремонтируют мост на Троицком тракте, движение – по одной полосе

Челябинские власти сообщили о начале ремонта путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, работы на объекте проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком является компания ООО «Урал-Сервис-Групп».

В КДХ пояснили, что подрядной организации предстоит демонтаж конструкций моста, ремонт опор, пролетных строений, мостового покрытия и подходов к сооружению.

Кроме того, «Урал-Сервис-Групп» обустроит водоотводы и восстановит наружное освещение.

«На время выполнения ремонта движение транспортных средств организовано по одной полосе. Для удобства водителей установлен временный светофор», - отметили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Работы на объекте должны быть завершены к 20-му октября текущего года.