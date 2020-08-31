В Челябинске рисунок неизвестного художника «вдохновил» коммунальщиков

В Челябинске рисунок неизвестного художника остался неоцененным.

Работник коммунальной службы, прежде чем закрасить появившееся сегодня ночью, 31-го августа, изображение на стене дома, большими белыми буквами написал поверх граффити: «Рисунок дебила».

Челябинка, успевшая заснять обоюдный «шедевр» коммунальщика и любителя расписывать здания, шутливо подписала снимок: «Психанул».

Автор фото Виктория Школьникова

Граффити, чей век оказался очень коротким, появилось на жилом доме рядом с аркой, что на пересечении улиц Пушкина и Коммуны (рядом с библиотекой).

Закрасили

А этот "шедевр" пока остался

Напомним, в августе этого года в столице Южного Урала с успехом прошел фестиваль уличного искусства «Культурный код», участники которого украсили гигантскими изображениями (муралами) фасады многоэтажек на Университетской набережной, создав музей под открытым небом.

Этим художникам - «респект и уважуха», награды и благодарности, слава и почет. Творчество граффитистов даже главу Челябинска Наталью Котову сподвигло (на торжественной церемонии закрытия фестиваля) взять в руки баллончик с краской. Неизвестному художнику, в отличие от «коллег по цеху», досталось лишь «почетное» звание дебила, данное коммунальщиком в футболке «Единой России».