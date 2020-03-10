В Челябинске родился богатырь накануне Международного женского дня

Накануне Международного женского дня в Челябинске родился богатырь.

Малыш родился в областной клинической больницы № 2. Ему помогла появиться на свет врач-акушер Екатерина Воропаева, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Как рассказала Екатерина Воропаева, малыш родился здоровым. Его вес пять килограммов 370 граммов.

«При рождении нормой считается вес в районе трех килограммов, - уточнила акушер. - Малыши весом четыре килограмма считаются крупными, свыше пяти килограммов. – редкость», - пояснила врач. По ее словам, новорожденные весом более пяти килограммов – большая редкость. «Они могут страдать различными заболеваниями, но в данном случае, ребенок абсолютно здоров», - подчеркнула Екатерина Воропаева.

Добавим, что богатырь с мамой уже выписаны домой, в Кунашакский район.