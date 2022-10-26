26.10.2022
В Троицком районе пройдет фестиваль женских ремесел, мужчины допускаются
26.10.2022
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
26.10.2022
Объявлен сбор собачьей шерсти
26.10.2022
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
26.10.2022
ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику
26.10.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
Власти обещали оперативно закрыть проблему
23.08.2022
Челябинец сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой
03.09.2021
Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой
25.01.2017
В Челябинске ребенок провалился в открытый колодец
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022