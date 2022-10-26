В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк

В Ленинском районе Челябинска за домом №35 по улице Агалакова зияет открытый люк. Помимо того, что объект представляет опасность для жильцов, он несет угрозу еще и для детей, занимающихся в клубе «Бригантина».

Примечательно, что в двадцати метрах от колодца без крышки находится, помимо детского учреждения, отдел полиции.

Проблему обозначила в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте челябинка Татьяна Елагина. Она отметила, что люк открыт достаточно длительное время и что каждый день здесь проходит огромное количество детей

«Чего ждем? Очередной переломанной детской шеи? Прошу принять срочные меры!» - обратилась к властям Челябинска горожанка.

В мэрии оперативно отреагировали на обращение жительницы, сообщив, что в настоящее время направлен запрос в сетевую организацию для установления технологической принадлежности инженерной сети.

«Как только будет определена эксплуатационная ответственность данного канализационного люка, мы устраним проблему в ближайшие сроки», - заявили в администрации Челябинска, добавив, что ситуация с открытыми люками постоянно находится на контроле городского управления жилищно-коммунального хозяйства (телефон: 263-04-10).