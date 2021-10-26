26.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 октября
26.10.2021
В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки
26.10.2021
Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей
26.10.2021
О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
26.10.2021
ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе
26.10.2021
Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021