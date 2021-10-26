В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки

В Челябинске рядом с мемориалом памяти жертв политических репрессий «Золотая гора» (Центральный район, поселок Шершни) обнаружены человеческие останки.

Как сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, останки были обнаружены 23-го октября при проведении земляных работ.

Госкомитет охраны ОКН оперативно выехал на место, так как территория находится в непосредственной близости от «Золотой горы». Сотрудники комитета зафиксировали факт проведения работ и выписали предписание об их приостановлении на месте обнаружения останков в соответствии федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ.

Следственное управление СКР по Челябинской области в рамках своих полномочий изъял останки и направил их на экспертизу с целью установления возраста умершего человека и причины его смерти.