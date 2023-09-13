13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
13.09.2023
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
13.09.2023
Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
13.09.2023
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
Поисковики «Штурма» обнаружили в Псковской области останки еще двоих солдат Великой Отечественной из Уйского райо
23.08.2023
Номерная медаль «За отвагу» вернула имя героя Великой Отечественной из небытия
22.06.2023
Солдат Великой Отечественной Николай Макаркин обрел вечный покой на родной земле спустя 82 года
24.01.2020
Южноуральские казаки готовят поисковую экспедицию на место боев Гражданской войны
28.10.2019
Челябинские поисковики вышли на след армии Колчака
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023