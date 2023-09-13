Поисковики «Штурма» обнаружили в Псковской области останки еще двоих солдат Великой Отечественной из Уйского райо

Поисковики отряда «Штурм» из города Великие Луки (Псковская область) обнаружили в местах боев 1941-года, которые ведутся в Великолукском районе, останки еще двоих солдат Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт из Уйского района (тогда он назывался Колхозный) Челябинской области. Оба бойца числились как пропавшие без вести.

Останки принадлежат красноармейцу Петру Ивановичу Боровкову, 1911 года рождения, и рядовому Ивану Ефимовичу Дорожкину, 1912 года рождения, уроженцу Пензенской области. В настоящее время «Штурм» ведет поиск родственников советских бойцов.

В тот день, девятого сентября, великолукский отряд обнаружил останки четырех советских бойцов, а также их саперные лопатки, противогазы с фильтрующими коробками, фарфоровую тарелку (чудом сохранившуюся), монеты номиналом 10, 15 и 20 копеек, эмалированные металлические кружки, алюминиевую ложку, элементы фурнитуры, штык от винтовки Мосина.

«В результате работ также были обнаружены четыре солдатских медальона. Один оказался пустым. Еще один на настоящий момент направлен в лабораторию «Солдатский медальон» Москвы. Надеемся, что работающим там профессионалам получится установить личность бойца. Бланк медальона без применения специальной аппаратуры не читается. Два прочитаны (медальоны Петра Боровкова и Ивана Дорожкина – прим.)», - сообщает поисковый отряд «Штурм» в своей группе в ВКонтакте.

Напомним, ранее, так же в первой декаде сентября, поисковики «Штурма» обнаружили останки красноармейца Александра Васильевича Гришакина 1910 года рождения. Он ушел на войну 25 июня 1941 года из села Уйского. Солдат Великой Отечественной числился пропавшим без вести. Важно, что удалось найти внука героического южноуральца. Известно, что потомка советского бойца зовут Владимир и что живет он в Челябинской области.

А 22 июня этого года, в День памяти и скорби, в деревне Гусары Уйского района с воинскими почестями захоронили останки солдата Великой Отечественной Николая Макаркина, который обрел вечный покой на родной земле спустя 82 года.