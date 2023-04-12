12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
12.04.2023
Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator
12.04.2023
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
11.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля (18+)
11.04.2023
Полицейские Челябинска задержали наркодилеров с крупной партией героина
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
06.04.2023
На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие
05.04.2023
Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
20.03.2023
В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023