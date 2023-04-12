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12.04.2023

Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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12.04.2023 08:52

В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов

В Челябинске с первого мая и до 15 августа будет закрыто движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников по Шоссе Металлургов.

В этот период на участке Шоссе Металлургов от Черкасской до Монтажников будут ремонтировать трамвайные пути.

На время ремонта трамваи №3, 14, 18, 19, 20 направят до кольца «Першино», сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №15 «Парк Гагарина – ЧМК», №31 «Академика Королева – ЧМК», №41 «Черкасская – Аэропорт», №47 «Чурилово – ЧМК», №71 «Петра Столыпина – ЧМК».

Также на время ремонта трамвайных путей жители Челябинска могут воспользоваться троллейбусами №7 «АМЗ – ЧМК» и №14 «Парк Гагарина – ЧМК», трамваем №10 «Коксохим – ЧМК – ЦХП» (данный трамвайный маршрут будут обслуживать восемь вагонов с интервалом 11-20 минут).

Пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

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09.04.2023 20:16

Анонсы событий и мероприятий на 10 апреля (18+)

09.04.2023 00:26

В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах

09.04.2023 00:14

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения

08.04.2023 23:56

Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды

08.04.2023 23:25

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

08.04.2023 13:35

«Дни службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех

08.04.2023 11:17

Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области

08.04.2023 10:53

В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики

08.04.2023 10:40

Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре