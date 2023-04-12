В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов

В Челябинске с первого мая и до 15 августа будет закрыто движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников по Шоссе Металлургов.

В этот период на участке Шоссе Металлургов от Черкасской до Монтажников будут ремонтировать трамвайные пути.

На время ремонта трамваи №3, 14, 18, 19, 20 направят до кольца «Першино», сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №15 «Парк Гагарина – ЧМК», №31 «Академика Королева – ЧМК», №41 «Черкасская – Аэропорт», №47 «Чурилово – ЧМК», №71 «Петра Столыпина – ЧМК».

Также на время ремонта трамвайных путей жители Челябинска могут воспользоваться троллейбусами №7 «АМЗ – ЧМК» и №14 «Парк Гагарина – ЧМК», трамваем №10 «Коксохим – ЧМК – ЦХП» (данный трамвайный маршрут будут обслуживать восемь вагонов с интервалом 11-20 минут).

Пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.