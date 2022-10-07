В Челябинске сады расцветают на многоэтажках

В Челябинске на девятиэтажном доме № 159 по улице Российской расцвел сад, причем вырос он очень быстро – за каких-то пару дней.

Муралом на фасаде городской высотки челябинцев порадовали художники из ассоциации «Граффити Россия» (это не первая их работа).

Как отмечает один из авторов гигантского рисунка, он и его коллеги давно хотели попробовать создавать иллюстрации и фасады в стиле «лайн-арт».

«Контурный рисунок отлично подходит для передачи концепций разной сложности благодаря ненавязчивым, чистым и элегантным линиям», - отметил художник.