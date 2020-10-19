В Челябинске скончался известный спортивный комментатор

В Челябинске на 79-году жизни скоропостижно скончался известный спортивный комментатор Валерий Апухтин.

«Валерий Иванович Апухтин скончался 16 октября 2020 года», - сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Он был госпитализирован в одну из больниц с инсультом. Официально причина смерти пока не озвучена, уточнили в минспорта.

Валерий Апухтин родился 18 сентября 1942 года в Челябинске. В 1968 году закончил факультет физвоспитания Челябинского государственного педагогического института. Работал учителем в общеобразовательных школах, после чего был приглашен на должность тренера по лыжным гонкам в областной совет «Динамо». С 1979 по 2004 год работал в детской юношеской спортивной школе № 5.

Валерий Апухтин комментировал спортивные соревнования с июня 1966 года. Он был первым диктором Дворца спорта «Юность» и Ледовой арены «Трактор». На протяжении многих лет Валерий Иванович был диктором на футбольных матчах ФК «Челябинск».

«Болельщики называли его «голосом челябинского хоккея» и во многом были правы. Валерий Иванович являлся настоящим профессионалом своего дела, искренне преданным челябинскому спорту и посвятившим жизнь любимому ремеслу», - сообщают в «Тракторе».

Валерий Апухтин - заслуженный работник физической культуры РФ, отличник физической культуры и спорта России, отличник народного просвещения, кавалер медали Николая Озерова за большой личный вклад в пропаганду физической культуры и спорта, кавалер медали за вклад в развитие спортивного общества «Динамо», «80 лет Челябинской региональной организации Общества «Динамо», кавалер медали «95 лет Пограничной службе РФ и 120 лет Отдельному корпусу пограничной стражи», лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в социальной сфере в области физической культуры, спорта и туризма.

Министерство, хоккейный клуб «Трактор», агентство выражают свои соболезнования семье и близким Валерия Апухтина.