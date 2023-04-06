В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт

В Челябинске в круглосуточном режиме ведется работа по устранению дефектов на дорогах.

«Так, например, по улице Блюхера было много предписаний, и рамках текущего содержания мы их исполняем: фрезеруем ямы, выравниваем, обрабатываем и укладываем асфальт», - рассказал заместитель директора АО «Ойкумена» Алексей Струговец.

В мэрии добавили, что в настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации на полноценный ремонт улицы Блюхера на участке от улицы Салтыкова до Кузнецова.

Как напомнили в пресс-службе администрации Челябинска, с этой недели – с запуском асфальтобетонных заводов – подрядчики осуществляют ямочный ремонт в областном центре по «горячей» технологии.

Ликвидация ям на улично-дорожной сети после зимы началась еще в начале марта, но из-за температуры окружающего воздуха возможна была укладка только «холодного» асфальта. Его прочность невелика, но позволяет ликвидировать опасные аварийные участки до начала сезона дорожных работ.

«После запуска заводов и установления стабильных положительных температур мы начали работу по стандартной технологии. Прочность такой асфальтобетонной смеси высокая, и уложенное покрытие, в отличие от «холодного» варианта, может прослужить до следующего полноценного ремонта», - отметил Алексей Струговец.

В администрации Челябинска сообщили, что ямочный ремонт ведется круглосуточно во всех районах города. Вчера, пятого апреля, дорожники «латали дыры» в асфальте на улицах Братьев Кашириных, 32-й годовщины Октября, Прокатной, Доменной, Бейвеля, Конструктора Духова, Смирных, Труда, Энгельса, на Свердловском проспекте, на перекрестке улиц Самохина и 1-я Эльтонская.