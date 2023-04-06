06.04.2023
Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова
06.04.2023
В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт
05.04.2023
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
05.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
05.04.2023
Жители Чебаркуля смогут заниматься спортом в комфортных условиях
В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт
03.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
28.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023