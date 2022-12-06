06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
06.12.2022
Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления
06.12.2022
В Челябинске снесены ларьки-нелегалы
06.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
В Челябинске снесены ларьки-нелегалы
Незаконные объекты вывезены на специальную площадку
21.08.2017
Евгений Тефтелев: снесенные ларьки смогут вернуться на свои места, но только через суд
14.08.2017
Возле администрации Курчатовского района обнаружили 24 незаконных ларька
19.06.2017
Челябинск зачищают от незаконных ларьков
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022