В Челябинске снесены ларьки-нелегалы

Власти Челябинска освобождают город от незаконных объектов даже после признания утратившим силу Порядка демонтажа. Так, например, снесены и помещены на специальную площадку ларьки-нелегалы, незаконно работавшие на проспекте Победы, Братьев Кашириных, Степана Разина, Пограничной, Елькина.

Кроме того, сотрудники МКУ «Городская среда» демонтировали и увезли на спецплощадку два пункта приема металлолома со Свердловского тракта, а также разрушили на месте и вывезли для утилизации бетонный гараж с улицы Тимирязева.

Как отмечают в администрации Челябинска, муниципалитет продолжает защищать права и интересы жителей, освобождая город от незаконных объектов, несмотря на признание утратившим силу Порядка демонтажа.

В мэрии напомнили, что данный документ, принятый челябинской гордумой весной прошлого года, был оспорен в судебном порядке и признан частично недействующим. Судебные акты вступили в законную силу, в связи с чем думским решением от 25 октября 2022 года Порядок демонтажа признан утратившим силу.

При этом демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов в южноуральской столице продолжается. В соответствии с действующим федеральным законодательством муниципальное образование вправе осуществлять защиту своего права свободно владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

«И в случае незаконной (самовольной) установки нестационарных объектов на муниципальных участках демонтаж таких объектов будет осуществляться в целях защиты прав и интересов города Челябинска», - заявили в мэрии.