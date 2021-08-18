18.08.2021
В Челябинске уголовник с пистолетом напал на водителя троллейбуса
18.08.2021
В челябинской Колупаевке завершают ремонт основных дорог и благоустройство тротуаров
18.08.2021
В Магнитогорске местная телекомпания сняла клип для гимна ММК-Метиз
18.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении нескольких светофоров
18.08.2021
Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья
17.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
В Челябинске сообщили об отключении нескольких светофоров
12.08.2021
Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске
09.08.2021
В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры
05.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
В Челябинске на Меридиане отключат светофоры
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021