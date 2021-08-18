В Челябинске сообщили об отключении нескольких светофоров

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об очередном отключении светофоров.

Сегодня, 18-го августа, с 8.30 до 18.00 не будут работать светофорные объекты на улице Героев Танкограда, в районе школы №112.

С 13.30 до 15.00 светофоры будут отключены на пересечениях проспекта Победы и улицы Российской и улицы Героев Танкограда и улицы Котина.

Данные отключения связаны с работами на электрических сетях.

В связи с работами, проводимыми АО «СМЭУ», с 9.30 до 14.00 будет отключен светофор на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского.