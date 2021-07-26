В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде

В минувшую пятницу, 23 июля, на берегу озера Смолино состоялся открытый урок для школьников по безопасному поведению на воде.

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Ребятам и их родителям показали технику, применяемую для спасения на воде, провели мастер-класс по оказанию первой помощи и приемам самоспасения. Дети смогли не только увидеть, но и попробовать в деле все полученные знания.

Водолазы поисково-спасательного отряда Челябинской области рассказали о своей работе и показали элементы ее выполнения.

Также ребята узнали общие правила безопасности как на пляже, так и на воде, приняли участие в эстафете и занимательной викторине с ценными призами.

Каждый участник мероприятия получил сертификат и значок юного спасателя. Всего на открытом уроке присутствовало около 150 человек. В следующий раз мастер-классы состоятся в августе на одном из пляжей Челябинска.