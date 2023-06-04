Полиция обеспечила охрану порядка во время проведения молебна о Победе в Челябинске

Сотрудники полиции Челябинска приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время проведения Всероссийского молебна о Победе и нахождения мощей святого великомученика Георгия Победоносца в Свято-Симеоновском кафедральном соборе,

Мощи прибыли в храм в девять утра третьего июня. Все желающие могли приложиться к святыне до 20 часов. Мероприятие посетили около четырех с половиной тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Место проведения мероприятия и прилегающая территория были заблаговременно обследованы с применением технических средств и служебных собак, выставлено ограждение, по периметру дежурили полицейские, содействие им оказывали сотрудники военной полиции.

На территорию кафедрального собора можно было войти через контрольно-пропускные пункты. Для удобства граждан их было организовано несколько на всех прилегающих к храму улицах, уточнили в полицейском главке.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения мероприятия часть улиц были закрыты для движения автотранспорта, выставлены посты ДПС ГИБДД.