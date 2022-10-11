В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город

В Челябинске начинают разработку технического задания на проектирование въездных групп и благоустройства территории вокруг них.

Администрация города организует разработку ТЗ с учетом решений, которые предложили победители открытого конкурса по проектированию арт-объектов.

Напомним, участники должны были придумать архитектурную концепцию для шести въездных групп – по количеству въездов в мегаполис. Так, арт-объекты задумано установить на Свердловском тракте, Новоградском проспекте, Уфимском тракте, Троицком тракте, Бродокалмакском тракте и Копейском шоссе.

Как сообщили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, участие в конкурсе принимали семь команд, три из них получат призы. Так как жюри рассудило, что представленные проекты не совсем соответствуют критериям конкурса, первое место никому не присудили.

Вторые места – у команды архитекторов (Михаил Кисенко, Артем Сидоров, Василина Пашнина, Людмила Реунова, Альбина Чуракаева, Семен Васильев) и автора-«одиночки» Дмитрия Астраханцева. Третье место отдали индивидуальному предпринимателю Никите Морозову. Авторам лучших концепций вручат премии и дипломы.

В управлении архитектуры отмечают, что заявки команд оценивались по следующим критериям (их семь): полное раскрытие идеи, которая отражает образное представление о Челябинске с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений; образная и эстетическая выразительность въездной группы, современность, оригинальность авторского замысла; долговечность и прочность конструкции въездной группы; понятность, информационная насыщенность; гармоничность соотношения композиции въездной группы с окружающим ландшафтом; соответствие материала въездной группы образному замыслу и особенностям места его установки; профессионализм подачи эскизного проекта.

С проектами победителей можно познакомиться здесь.

Напомним, открытый архитектурный конкурс на разработку архитектурной концепции въездных групп в столицу Южного Урала 18-го апреля текущего года анонсировал начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Заявки принимались в период с 19-го апреля по шестое июня.

Команда архитекторов, занявших второе место, придумала, что въездная группа №1 на Свердловском тракте должна быть посвящена науке, №2 на Новоградском проспекте – спорту, №3 на Уфимском тракте – природе, №4 на Троицком тракте – искусству, №5 на Бродокалмакском тракте – сельскому хозяйству, №6 на Копейском шоссе – науке.

Если все предложенные этими конкурсантами конструкции – совершенно разноплановые, то разделивший с данной командой второе место Дмитрий Астраханцев предлагает установить на шести въездах в Челябинск стелы, очень похожие друг на друга, но при этом имеющие отличия.

ИП «Морозов Никита Александрович», у которого в конкурсе третье место, создал концепцию въездных групп, которая, согласно заявленной им в проекте информации, «предлагает метафору пути - линию, которая проходит сквозь город и выходит наружу, проявляет себя в точках въезда в город».

«Линия, как стежок, соединяющая город. Линия абстрактна и способна принимать множество форм. Сложная форма - уникальный путь. Абстракция - возможность увидеть разные символы», - поясняет автор, добавляя, что все шесть арт-объектов должны непременно обзавестись соседями-деревьями, причем у каждой въездной группы должно быть свое дерево: береза, яблоня, сосна, ель, рябина, сирень.

Сложная пластика конструкций, придуманных Никитой Морозовым, демонстрирует, по его словам, мастерство и высокую культуру труда челябинских металлургов.

ФОТО: Управление архитектуры Челябинска