В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского

В Челябинске спроектируют укрепление левого берега реки Миасс на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Окраинского.

Это будет третий этап проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство берегоукрепительных сооружений в границах от Свердловского проспекта до улицы Университетская Набережная в Калининском и Центральном районах Челябинска».

Отметим, всего этапов будет пять. По двум первым этапам подрядчик уже определен, проектно-изыскательские работы по укреплению левого берега Миасса от Свердловского проспекта до Энгельса (первый этап) и от Энгельса до Косарева (второй этап) исполнитель проведет за 9,5 миллиона рублей.

На проект берегоукрепления Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского челябинские власти готовы потратить из городского бюджета шесть миллионов рублей – такова начальная (максимальная) цена аукциона, размещенного 20 апреля на сайте госзакупок. Заявки от претендентов на получение муниципального контракта принимаются до 28 апреля.

Заказчиком проектно-изыскательских работ в рамах муниципальной программы «Капитальное строительство в Челябинске» является управление капитального строительства администрации города. Застройщик - МКУ «Челябстройзаказчик».

В технической документации отмечается, что проектирование берегоукрепительных сооружений исполнитель должен будет осуществить в границах выделенного земельного участка. Высота сооружений должна быть достаточной для обеспечения защиты от напора воды и льда, других природных факторов, а также для предупреждения разрушений (размывов) берега Миасса и затопления прилегающей территории.

Проектные решения должны предусматривать защитные сооружения в несколько ярусов, с организацией связи между ними. Нижний ярус должен обеспечивать выход и возможность контакта горожан и водного объекта. Верхний ярус должен быть выполнен с учетом всех требований по организации набережных, в том числе с учетом мероприятий по защите от затопления и подтопления территории; должна быть обеспечена связь между ярусами защитного сооружения.

При необходимости нужно предусмотреть в проекте ливневую канализацию для предотвращения попадания стоков в Миасс, выполнить отвод вод с территории проектирования. Кроме того, в случае необходимости нужно предусмотреть установку дополнительных дождеприемников, поперечные и продольные водоотводные лотки.

«Согласовать проект сбора вод с территории проектирования с МБУ «ЭВИС», в том числе проект технического присоединения к существующей системе ливневой канализации. Предусмотреть пешеходную инфраструктуру (пешеходные улицы, площади, зоны, тротуары) и велосипедные дорожки. Предусмотреть обеспечение беспрерывного пешеходного движения вдоль реки с развитием дорожно-тропиночной сети. Предусмотреть мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по всем направлениям с учетом достаточных параметров для комфортного передвижения», - данные требования должен выполнить победитель аукциона.

Помимо прочего, исполнитель муниципального контракта должен предусмотреть все пешеходные и транспортные связи проектируемой территории с прилегающей, в том числе с существующей улично-дорожной сетью, пешеходными и веломаршрутами.

Приветствуется также максимально возможное сохранение – при укреплении берега Миасса - существующих зеленых насаждений. Контрактом предусмотрено также удаление сухостойных и аварийных деревьев, поросли, с последующим вывозом порубочных остатков; устройство, восстановление нарушенного травяного покрова с использованием видов, преобладающих на участке проектирования; создание на нем сети наружного освещения.

«При создании концепции берегоукрепительных сооружений - учесть экологичный, культурный и исторический контекст территории проектирования», - данные требования заказчик также прописал в техзадании.

Выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы победитель аукциона должен будет в течение 170 рабочих дней.