Укрепление левого берега Миасса в Челябинске спроектируют за 9,5 миллиона рублей

Укрепление левого берега реки Миасс в Челябинске спроектируют за девять с половиной миллионов рублей.

Победитель аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ (по первому и второму этапам строительства берегоукрепительных сооружений водоема) был определен накануне, второго марта. Снижение начальной (максимальной) цены данного контракта, составлявшей десять миллионов рублей, составило полпроцента. Второй участник аукциона цену не снижал.

Согласно техническому заданию, на первом этапе планируется укрепление участка левого берега Миасса от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. На втором – участка левого берега от Энгельса до Косарева.

Напомним, заказчиком проектирования является управление капитального строительства Челябинска, застройщиком – МКУ «Челябстройзаказчик».

В техзадании прописано, что проектные решения должны предусматривать защитные сооружения на берегу Миасса в несколько ярусов, с организацией связи между ними. Нижний ярус должен обеспечивать выход и возможность контакта челябинцев с водоемом. Верхний ярус должен быть выполнен с учетом всех требований по организации набережных, в том числе с учетом мероприятий по затоплению и подтоплению территории; кроме того, между ярусами защитного сооружения должна быть обеспечена связь.