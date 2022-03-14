В Челябинске станет больше муниципальных пляжей

В Челябинске в этом году будет увеличено количество благоустроенных муниципальных пляжей. Их будет уже девять.

Об этом сегодня, 14 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Количество муниципальных пляжей увеличится. Дополнительно откроются еще три. Открытие планируется 15 мая», - сказал Александр Астахов.

Напомним, в прошлом году число благоустроенных муниципальных пляжей в Челябинске увелилось вдвое (с трех до шести). Горожане с комфортом могли отдохнуть и поплавать на Первом озере (переулок Мамина), в Чурилово (улица Черничная), на озере Смолино (улица Дачная и пляж «Прибой»), на городском пляже на Шершнях и на Шершнёвском водохранилище со стороны Изумрудного карьера.

Для обеспечения безопасности на воде с 2020 года работает профильное муниципальное казенное учреждение. Там на постоянной основе работают 40 человек, а в сезон привлекают 140 матросов-спасателей.