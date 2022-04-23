В Челябинске стартовал ремонт дороги на улице Академика Макеева

В Челябинске стартовал ремонт дороги по улице Академика Макеева, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отремонтировать предстоит участок от Университетской набережной до улицы 250-летия Челябинска. Как отмечают в пресс-службе мэрии, работы на данном объекте будут проводиться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Сегодня, 23-го апреля, подрядчик осуществлял демонтаж бетонных бортовых камней с ограничением движения транспорта.

В период до 20-го августа текущего года подрядная организация - ООО «УралДорСтрой» - заменит верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановит газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанесет дорожную разметку.

Власти Челябинска просят водителей планировать свои маршруты с учетом проводимого ремонта и приносят извинения за временные неудобства.