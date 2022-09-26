В Челябинске стартует отопительный сезон

Сегодня, 26 сентября, в Челябинске начинается отопительный сезон. Такое поручение на аппаратном совещании дала коммунальным службам глава города Наталья Котова.

Градоначальница отметила, что обычно на полноценное подключение тепла может уйти три дня и больше.

«С сегодняшнего дня всем теплоснабжающим организациям осуществить отпуск тепловой энергии потребителям», - сказала Наталья Котова.

Заместитель глава по городскому хозяйству Александр Астахов отметил, что подключение к отоплению уже началось. На прошедшей неделе батареи потеплели в девяти школах и 164 детских садах.