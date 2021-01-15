В Челябинске ступеньки в подземных переходах превратились в горки

В Челябинске никто не занимается очисткой ступенек в подземных переходах. Они превратились в настоящие горки. Упасть и сломать себе что-нибудь – это доля секунды.
Челябинцы жалуются на то, что ступеньки в подземных переходах Челябинска никто не чистит. После снегопадов на них образовалась наледь. Людям, чтобы спуститься или подняться приходиться применять навыки скалолазания.
Вот, что пишут горожане в социальных сетях:
- «Раньше были кучи Тефтелева, теперь появились горки Текслера или Котовой. Никто ничем не занимается»;
- Как только, кто-нибудь упадет и разобьет себе голову, тогда челябинские чиновники начнут что-то делать;
- Полный беспредел, такая ситуация во всех районах города, никто не следит за подземными переходами.
На момент публикации получить комментарий в администрации Челябинска не удалось. На телефонные звонки никто не отвечает.