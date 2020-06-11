В Челябинске тестируют мини-пылесосы, которые смогут убирать город круглый год

В Челябинск прибыло шесть новые мини-пылесосов УКМ-2500 производства Курганского завода дорожных машин ("Кургандормаш") для уборки общественных пространств и тротуаров.

Презентация техники, поступившей в распоряжении муниципального предприятия "Геоцентр", состоялась сегодня, 11 июня, на бульваре Славы с участием заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова.

Он рассказал, что это один из новых проектов челябинского мэра Натальи Котовой, направленный на улучшение состояния городской среды, на регулярную очистку парков, скверов, тротуаров, особенно в центральной части южноуральской столицы.

"Это современная техника, она соответствует всем требованиям, которые сегодня предъявляются к содержанию тротуаров, общественных пространств, и может работать круглогодично. Навесное оборудование позволяет в летний период пылесосить и мыть дороги и тротуары, в зимний - очищать город от снега, в осенний - работать с листвой", - сообщил Максим Куляшов.

Средства на приобретение техники - 140 миллионов рублей - выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме этих шести машин, ожидается получение четырех больших пылесосов, работающих на газомоторном топливе, также обладающих самыми современными техническими характеристиками.

"Помимо этого, до конца месяца мы получаем две поливомоечные машины, которые тоже передадим "Геоцентру". Они будут предназначены для содержания элементов озеленения, которое в этом году реализуется в массовом порядке, - идет посадка крупномерных деревьев, кустарников, укладка газонов. В дальнейшем это предприятие будет в том числе заниматься на постоянной основе содержанием вновь посаженных деревьев и других зеленых насаждений, растущих вдоль улиц и дорог нашего города", - рассказал Максим Куляшов.

По его словам, в конкурсных процедурах на приобретение сегодня находятся измельчители для веток (этой деятельностью тоже будет заниматься "Геоцентр") и бульдозеры для работы по складированию снега.

Что касается мини-пылесосов, объем бункеров которых составляет 2, 2 кубометра, они уже приступили к уборке Челябинска в тестовом режиме. Сегодня - второй день тестирования (вчера, десятого июня, чудо-машина чистила территорию парка имени Терешковой). Техника покажет свои возможности на бульваре Славы, бульваре на проспекте Ленина, Алом Поле, тротуарах в центральной части Челябинска (в первую очередь - на проспекте Ленина).

"Пылесосы будут работать, сотрудники "Геоцентра" - набираться опыта. Думаю, горожане в скором времени почувствуют на себе эффективность данной техники", - отметил Максим Куляшов.

Пылесосы будут работать во всех районах Челябинска. В настоящее время отрабатывается логистика доставки этих машин, вопрос сопровождения ее людскими и техническими ресурсами.

"Надо понимать, что одна, в отрыве, эта техника работать не может. С ней должна быть ручная бригада, которая будет выметать мусор из-под остановок, скамеек, чтобы потом его собрал мини-пылесос. Нужен также подвоз воды, потому что техника смачивает тротуары водой, расходует ее. Нужен грузовой автомобиль, который будет из бункера пылесоса принимать мусор, грязь, пыль и своевременно вывозить его на полигон, чтобы пылесос не останавливался, работал максимально эффективно, не возвращался куда-то для выгрузки и отправки", - сообщил Максим Куляшов.

Планируется, что в бригаде по обслуживанию новой техники будет работать четыре человека: сотрудник-"ручник", водитель пылесоса, а также водитель техники по подвозу воду и водитель техники по вывозу мусора, которые будут обслуживать сразу несколько мини-пылесосов.

Максим Куляшов подчеркнул, что новые мини-пылесосы находятся в собственности города и являются резервом Челябинска в части уборки наиболее знаковых мест.

"У наших подрядчиков, которые занимаютс содержанием улично-дорожной сети, такая техника есть, и они тоже ее используют", - сказал Максим Куляшов.

Директор МУП "Геоцентр" Виген Мхитарян подчеркнул, что уникальность новых мини-пылесосов в их малогабаритности и способности работать в парках, скверах, других общественных пространствах, убирать парковки, тротуары.

"Это уборочная комбинированная машина, которая может работать круглый год благодаря наличию допоборудования. Благодаря ее приобретению город смогут убирать в тех местах, где не могли пройти большие пылесосы. Водители говорят, что сложностей в управлении новой техники у них не возникло, - сообщил Виген Мхитарян. - Сейчас мы начали в тестовом режиме предлагать мини-пылесосы по себестоимости нашим городским подрядчикам, чтобы они увидели возможности этой техники и в дальнейшем заключали с нами договоры субподрядов. Тестовый период продлится пять дней, после чего у нас начнется диалог с подрядчиками по выстраиванию коммерческих отношений, чтобы сохранить деньги в бюджете".