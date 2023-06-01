В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето

В Челябинске сегодня, первого июня, в День защиты детей, торжественно открыли «Трудовое лето-2023».

Почти 590 школьников из всех районов города со своими руководителями собрались на торжественную церемонию открытия первой смены трудовых отрядов детей и молодежи администрации Челябинска, состоявшуюся в сквере у Дворца детского творчества.

Начальник городского управления по делам молодежи Наталья Хенкина от всей души поздравила ребят с началом лета и трудовой смены:

«Вместе вам предстоит сделать наш город еще красивее и уютнее. Я желаю вам с максимальной пользой и интересом провести этот месяц и, конечно же, обрести новых друзей. Удачи вам».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, под руководством педагогов школьники будут заниматься несложной работой: убирать территории около социально значимых объектов, в том числе скверы и парки, ухаживать за растениями. Часть подростков будет работать в летних пришкольных лагерях, организовывать досуг для сверстников. Кроме этого, в нерабочее время для юных челябинцев предусмотрели посещение музеев и выставок, встречи с интересными людьми и развивающие тренинги.

Так, для участников первой смены уже сегодня провели встречу с представителями городского Совета ветеранов и Совета ветеранов ЧТЗ: первого июня легендарному Челябинскому тракторному заводу исполнилось 90 лет.