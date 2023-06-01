01.06.2023
В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето
01.06.2023
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
01.06.2023
«Волонтерская рота» провела в Челябинске акцию в поддержку СВО
01.06.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
23.05.2023
Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания
10.05.2023
Юных умников и умниц Челябинска чествовали на торжественном приеме
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023