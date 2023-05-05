В Челябинске торжественно открыли «Вахту Памяти»

В Челябинске сегодня, пятого мая, у Вечного огня на аллее Славы состоялась торжественная церемония открытия «Вахты Памяти» - две недели лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города будут нести здесь почетный караул.

Под звуки духового военного оркестра прошло построение команд, в состав которых вошли ребята из 14 учебных заведений южноуральской столицы.

Нести караул на посту №1 посменно будут почти 230 юных горожан.

Кроме этого, для ребят подготовлена и образовательная программа: они будут готовить стенгазеты и вести боевые листки, участвовать в познавательных уроках и посещать выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

Участников построения у Вечного огня приветствовал председатель совета ветеранов Челябинска Валентин Буравлев.

«Через несколько дней мы будет отмечать знаменательную дату - 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Война стала тяжелым испытанием для наших дедов и прадедов, но они выстояли, они сохранили главное - единство Советского Союза, единство России. Сегодня на долю России тоже выпадают испытания, и вы - молодое поколение, помните о завете наших старших товарищей: побеждать и хранить единство народа - значит жить. Спасибо, что чтите мужество и героизм наших предков, храните память об их подвиге», - сказал Валентин Буравлев.

Почетный караул школьники будут нести с пятого по 12 мая, студенты учреждений среднего профессионального образования – с 12 по 19 мая. В этом году право первыми заступить на пост было предоставлено отряду школы №19, в прошлом году занявшей первое место по итогам акции «Вахта памяти».

«Мы продолжаем добрую традицию, которая началась в 1966 году: тогда впервые школьники всей страны встали в почетный караул у Вечных огней. Для Челябинска это уже 57-я вахта. И это очень почетная миссия, ведь команды в течение года соревнуются за право встать на пост №1», - отметил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

В завершение церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню. Их несли и совсем маленькие челябинцы, и почетные ветераны, и учащиеся школ и техникумов, и представители общественных организаций и органов власти города.

СПРАВКА

«Вахта памяти» – всероссийская акция, цель которой почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В 2023 году она посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.