В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок

В Челябинске в течение двух недель трамваи не будут ходить по Российской.

Трамвайное движение на участке улицы Российской от Труда до проспекта Победы будет закрыто с десяти вечера первого апреля до десяти вечера 15-го апреля.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, причина – прокладка коммуникаций при реконструкции Ленинградского моста. Работы будут вестись в районе пересечения Российской и проспекта Победы.

Для удобства пассажиров запустят вагон-челнок, который в период выполнения работ будет перевозить пассажиров на участке между улицей Труда и проспектом Победы, - в обоих направлениях.

«Кроме того, будет ограничено движение остального транспорта (в районе дома №32 по улице Российской), которое продлится до 19-го мая», - сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, с мая текущего года в связи с реконструкцией Ленинградского моста по-другому будут ходить трамваи №6, №15, №18 и автобусы №34, №45, №25-с, №11, №12, №39, №46, №54, №86, №91 (подробнее об изменении схемы движения можно узнать здесь).

Автомобилистам в этот период придется пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

Кроме того, на пересечении улицы Российской и проспекта Победы будет организован левый поворот для движения трамваев, идущих со стороны ЧТЗ.

В ходе подготовки к окончательному перекрытию моста скорректирована автобусная сетка, предусмотрено обустройство дополнительных временных светофоров, которым предстоит регулировать движение во избежание заторов.

Для пешеходов уже сделан бетонный мост с южной стороны Миасса, чтобы они могли беспрепятственно переходить реку.

Полностью закрыт для движения Ленинградский мост будет с мая текущего года по июль 2022-го. Окончательное открытие моста с движением трамваев намечено на сентябрь 2022-го.

В результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону. Расчетная пропускная способность моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.

Напомним, стоимость проекта реконструкции Ленинградского моста составляет 998 миллионов 607 тысяч рублей. Конкурс на проведение строительных работ выиграла компания «Уралмостострой».