24.08.2022
Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО
24.08.2022
Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа
24.08.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон
24.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
24.08.2022
ГИБДД требует возбудить дело в отношении перевозчика, водитель которого задавил пассажирку
24.08.2022
В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике
Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа
24.08.2022
«Хорошее, знаковое событие»: Алексей Текслер поздравил челябинцев с открытием Ленинградского моста
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
01.08.2022
Полностью движение по Ленинградскому мосту будет открыто 25 августа
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022