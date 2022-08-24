Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа

Движение по Ленинградском мосту по направлению в сторону северо-запада Челябинска откроется 25-го августа в половину пятого утра, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в мэрии напоминают, что после открытия Ленинградского моста с 25-го августа маршруты автобусов N 8, 9, 34, 45, 25с изменят схему движения и будут следовать прямо по проспекту Победы:

N8: Мамина – проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Академика Королёва;

N9: Мамина – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Петра Столыпина;

N34: Мехколонна – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Автобусный парк;

N45: Аэропорт – проспект Победы – Свердловский проспект - Комсомольский проспект - Автобусный парк;

№25с: ДК Строителей – Свердловский проспект - проспект Победы – Сад «Ферросад».

Также по Ленинградскому мосту восстанавливается движение маршрутов частных перевозчиков N12, 39, 46, 54, 86, 91, 103-с, 119-с, сообщили в мэрии.