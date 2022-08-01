Полностью движение по Ленинградскому мосту будет открыто 25 августа

Движение по Ленинградскому мосту полностью будет восстановлено к 25 августа. Сейчас заканчиваются работы по выносу теплотрассы. Рабочие уже приступили к обустройству дороги.

Об этом сообщил сегодня, первого августа, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Закончились все работы по выносу теплотрассы, теперь уже работают по обустройству самой дороги», - сказал Ксензов.

Напомним, 15 июля для автобусов и автомобильного транспорта движение по Ленинградскому мосту было открыто в сторону Тракторозаводского района. Для трамваев N15 и N18 - в обоих направлениях (оба трамвая вернулись на свои обычные маршруты). Движение автотранспорта в сторону Теплотехнического института планируется открыть к 20-му августа.

Напомним, капитальный ремонт на объекте ведется с мая 2021-го года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».