01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
01.08.2022
ММК присуждена международная премия за энергосбережение
01.08.2022
Чтобы не занимали места в колониях: осужденных в Челябинской области отправляют делать конфеты и собирать тракторы
01.08.2022
Сотрудники миграции вручили паспорта жителям ДНР, ЛНР и Украины
31.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 1 августа
29.07.2022
Златоустовский «Омнибус» вступает в 103-й творческий год
Полностью движение по Ленинградскому мосту будет открыто 25 августа
29.07.2022
В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца недели
28.07.2022
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
В микрорайоне Чурилово появится новая дорога
27.07.2022
Общественная палата Челябинской области берет на контроль расширение улицы Худякова
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022