«Хорошее, знаковое событие»: Алексей Текслер поздравил челябинцев с открытием Ленинградского моста

В Челябинске после масштабной реконструкции открывается Ленинградский мост, работы по ремонту которого проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, основные работы на знаковом объекте, закрытом на реконструкцию первого мая 2021-го года, завершили на четыре месяца раньше запланированного срока: сначала (15-го июля) открыли движение в одну сторону, завтра, 25-го августа, будет запущено движение по второй стороне Ленинградского моста, который будет полностью введен в эксплуатацию 20-го сентября текущего года – после завершения всех работ по благоустройству.

Качество реконструкции знакового для Челябинска объекта оценили глава региона Алексей Текслер, отметивший, что сейчас это современный мост, который решает все текущие городские задачи, и мэр города Наталья Котова.

«Проспект Победы – самая длинная улица Челябинска, сейчас она снова будет функционировать безразрывно, что для движения, для автолюбителей, для горожан - безусловно, очень хорошее, знаковое событие. Поздравляю всех челябинцев», - сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, в планах властей - работы на еще семи путепроводах в южноуральской столице.

«Мы планируем построить два новых моста - на улице Энгельса и путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово, а также еще пять - реконструировать. Планы серьезные. И хорошо, что у нас есть подрядчики, которые могут справляться с такими задачами. Уверен, что все остальные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят и в регионе, и в областной столице, мы, безусловно, выполним», – подчеркнул Алексей Текслер.

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Что касается Ленинградского моста, то он является крупной транспортной артерией, соединяющей три района Челябинска (Курчатовский, Тракторозаводской и Калининский).

Масштабная реконструкция включила замену несущих конструкций, увеличение числа полос движения до шести (по три - в каждом направлении), с устройством трамвая. Ранее здесь было две полосы. В результате проведенных работ Ленинградский мост стал шире на 22 метра, выше на два с половиной метра.

Увеличилась и пешеходная часть – теперь она по три метра с каждой стороны (прежняя составляла два с половиной метра с каждой стороны).

Выросла и пропускная способность данного участка - до семи тысяч 960-ти автомобилей в час «пик».

С 25-го августа, после открытия Ленинградского моста, челябинские автобусы изменят схему движения. Так, маршруты №8, 9, 34, 45 и 25с будут следовать прямо по проспекту Победы.

Напомним, городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске был построен и сдан в эксплуатацию в 1953-м году. Срок эксплуатации моста составляет 67 лет. Проект сооружения был разработан в 1950-е годы институтом «Проектстальконструкция» по нормам 1948-го года.

Обследования моста проводились несколько раз: в 1983-м, 1991-м, 2015-м и 2019-м годах. Согласно заключению технического отчета, выполненного ООО «Строительные технологии» в 2019-м году, общее техническое состояние сооружения на момент проведения обследования признано предаварийным. 27-го августа 2020-го года на проект реконструкции моста получено положительное заключение государственной экспертизы.

Челябинские власти заключили муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Уралмостострой» на сумму 998 607,7 тысячи рублей и муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ООО «Стройгрупп контроля и качества» на сумму 9 800,2 тысячи рублей.

Согласно проекту организации строительства, срок реконструкции составлял 27 месяцев, но ввиду социальной значимости Ленинградского моста для челябинцев общий срок работ сокращен до 23-х месяцев (из них 13 месяцев отведено на демонтаж и строительство нового моста, устройство подходов).