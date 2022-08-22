Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста

В Челябинске с 25-го августа автобусы маршрутов №8, 9, 34, 45 и 25с будут следовать прямо по проспекту Победы.

О том, что общественный транспорт изменит схему движения после открытия Ленинградского моста, сегодня, 22-го августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы №8 будут ходить следующим образом: Мамина - проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Академика Королева; №9 - Мамина – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Петра Столыпина; №34 - Мехколонна – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Автобусный парк; №45 - Аэропорт – проспект Победы – Свердловский проспект - Комсомольский проспект - Автобусный парк; N 25с - ДК Строителей – Свердловский проспект - проспект Победы – Сад «Ферросад».

Открытие движения по Ленинградскому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах 34, 45 и 25с, подчеркнули в мэрии.