В Челябинске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин
В Челябинске сегодня ночью, седьмого ноября, в возрасте 105-ти лет ушел из жизни почетный житель Металлургического района, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин.
В годы войны Михаил Константинович был боевым офицером, командовал пулемётным взводом.
Несмотря на годы, потомственный казак, почетный металлург Челябинского металлургического комбината не утрачивал силы духа: ежедневно занимался гимнастикой, сочинял стихи и басни, вел общественную деятельность.
Администрация города Челябинска выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Константиновича.
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