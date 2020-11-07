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В Челябинске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин

Общество
Сегодня, 14:34
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В Челябинске сегодня ночью, седьмого ноября, в возрасте 105-ти лет ушел из жизни почетный житель Металлургического района, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин.

В годы войны Михаил Константинович был боевым офицером, командовал пулемётным взводом.

Несмотря на годы, потомственный казак, почетный металлург Челябинского металлургического комбината не утрачивал силы духа: ежедневно занимался гимнастикой, сочинял стихи и басни, вел общественную деятельность.

Администрация города Челябинска выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Константиновича.

 

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