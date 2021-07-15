В Челябинске ушел из жизни заслуженный учитель РСФСР Анатолий Гостев

Глава Челябинска Наталья Котова и администрация города выразили глубочайшие соболезнования в связи с кончиной заслуженного учителя РСФСР Анатолия Гостева.

Всю свою жизнь Анатолий Германович - доктор педагогических наук, профессор, создатель одной из лучших инновационных образовательных площадок федерального уровня (лицея № 11) – посвятил педагогике.

В администрации города отмечают, что с именем Анатолия Гостева в Челябинске по праву связывают смелые педагогические эксперименты. Он навсегда вписал свое имя в историческую летопись нашего города.

До последнего дня Анатолия Германович работал на благо Челябинска, входя в состав правления Фонда развития города.

«Память об учителе навсегда останется в наших сердцах», - сказали в мэрии.

Анатолий Гостев родился в Златоусте первого сентября 1942 года. Коллеги, друзья, ученики, хорошо его знающие, называли такое совпадение не случайным: человек, внесший большой вклад в развитие образования в Челябинске, создавший уникальное учебное заведение, родился именно первого сентября – в самый «школьный» из всех календарных праздников.

Детство народного учителя пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. По воспоминаниям Анатолия Германовича, его первая учительница Нина Ивановна Антонова, добрая, заботливая, ласковая по отношению к обездоленным ребятишкам, во многом повлияла на то, что в дальнейшем он выбрал профессию учителя. Она стала для него жизненным примером, идеалом педагога.

Анатолий Германович окончил Челябинский педагогический институт, работал учителем, завучем в школе №56, директором школы №43, заведующим отделом народного образования Советского района Челябинска. В конце 1980-х годов, когда шаблоны в системе образования стали давать серьезные сбои, зато у педагогов появились возможности для творчества, инноваций, авторских подходов, Анатолий Германович «вернулся к детям», став руководителем школы №11, которая в то время с трудом проводила набор учеников, была загружена лишь наполовину.

Но Гостева от ухода с должности заведующего районо не остановили заурядность, непрестижность учебного заведения. Уже тогда он задумал создать образцовую школу, в которой не только давали бы превосходные знания, но и развивали личность, выявляли таланты каждого ученика. Так в Челябинске появился лицей №11.

Многое из задуманного Анатолию Гостеву удалось. Всех достижений и не перечислить. В 1999 году лицей получил статус педагогической лаборатории Российской академии образования, в 2006 году одержал победу в конкурсе «Лучшая школа России», в 2009 году на федеральных состязаниях по программе «Шаг в будущее» команда лицеистов получила большой научный кубок.

Анатолий Германович Гостев – автор более сотни научных публикаций. В 2010 году, когда лицей праздновал 20-летие, ему было присвоено почетное звание Народный учитель РФ.