В Челябинске усилят обработку дорог противогололедными материалами

Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по вывозу снега, а также по уборке сосулек с крыш домов и социальных объектов. В ближайшие дни ожидается приход плюсовых температур, снегопады, снег, переходящий в дождь, а затем и резкое похолодание.

Как сообщил сегодня, 27 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Андрей Ксензов, в Челябинске дорожники будут применять противогололедные материалы.

«С учетом осадков, которые могут переходить в дождь, необходимо усилить данную работу. Также необходимо активизировать работу по вывозу снега, а также по уборке сосулек с крыш домов и социальных объектов», - дала поручение глава Челябинска Наталья Котова.

Подрядным организациям предписано усилить обработку проезжей части и более активно очищать обочины. О безопасности тротуаров и дорог во дворах должны позаботиться местные администрации и управляющие компании.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).