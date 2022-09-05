В Челябинске установили 70 остановочных павильонов

В Челябинске установили 70 новых остановочных павильонов, работа в данном направлении продолжится.

Об этом сегодня, пятого сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Ранее я докладывал о плане в 99 остановок. По данным на первое сентября, установили 70 павильонов. До 15-го ноября будут установлены оставшиеся 29», - доложил чиновник.

Напомним, на прошлой «аппаратке» в городской администрации Ксензов сообщил о планируемой установке шести остановочных павильонов в поселке Чурилово. Также он докладывал главе Челябинска Наталье Котовой о поступлении ряда заявок от районных администраций на срочную установку остановок.