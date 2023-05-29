На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов.

Такую цифру сегодня, 29 мая, назвал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, с февраля по май на остановках в столице Южного Урала было установлено свыше сорока новых павильонов, почти три десятка объектов было отремонтировано.

План на июнь по установке и ремонту павильонов на остановках общественного транспорта уже сформирован.