На Каслинской для челябинцев обустроили трамвайные платформы с остановками

В Челябинске продолжают развивать транспортную инфраструктуру: обустройство трамвайных платформ с остановочными комплексами завершено на улице Каслинской.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик комитета дорожного хозяйства оборудовал здесь четыре платформы.

«Объекты расположены вдоль трамвайных путей и интегрированы в улично-дорожную сеть. Полностью обеспечен комфортный доступ для маломобильных групп населения как на саму площадку, так и в транспорт», - рассказали в администрации Челябинска.

Вдоль платформы смонтировано защитное ограждение, призванное не только обеспечить безопасность ожидающих трамвай горожан, но и защитить их от возможных брызг со стороны дороги.