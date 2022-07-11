В Челябинске в честь Дня железнодорожника пройдет благотворительный забег

Благотворительный забег состоится в рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!», посвященного Дню железнодорожника и 185-летию железных дорог России (6+). Он пройдет пятого августа в Челябинске на стадионе им. Е. Елесиной

(г. Челябинск, пр. Ленина, 84).

Организатором выступает Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".

В рамках мероприятия на стадионе будут организованы интерактивные площадки для всей семьи (мастер-классы, игровые аттракционы, детская анимация и спортивные состязания), а также развлекательная программа.

Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте russiarunning.com, выбрать дистанцию и внести стартовый взнос. Далее вам придет уведомление о регистрации и будет присвоен личный стартовый номер. При оплате каждый участник может указать сумму платежа больше минимального взноса за участие. Максимальный размер взноса не ограничен. Также любой желающий может сделать пожертвование с помощью функции «Не бегу, но помогаю».

В этом году все средства от участия в забеге будут перечислены в благотворительные фонды.

На старт забега смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей от 6 до 13 лет предусмотрена дистанция в 400 м. Участники старше 14 лет могут принять участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать классическую дистанцию на 5 км. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат дипломы и медали.