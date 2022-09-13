В Челябинске в День города прошёл фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME

В Челябинске в День города прошёл Первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME, в рамках которого состоялось первенство России по BMX. Лучшие райдеры страны собрались в столице Южного Урала, чтобы показать фееричные трюки и обкатать новый скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров, который построен при поддержке Русской медной компании (АО «РМК») у ледовой арены «Трактор».

«Стало уже доброй традицией, что Русская медная компания на День города дарит челябинцам яркие спортивные праздничные мероприятия. 286-летие города не исключение, в ближайшие два дня челябинцев ждут новые эмоции и впечатления. Для нас это отличная возможность поздравить всех жителей города, пожелать им здоровья и успехов, а любимому городу – процветания и развития», - рассказал директор обособленного подразделения РМК в г. Челябинске Анатолий Ерёмин.

Зрители увидели прокаты лучших российских спортсменов в дисциплине самокат и BMX из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Казани, Тюмени и Санкт-Петербурга, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

«Благодаря таким мероприятиям, как сегодня, и такой поддержке, у нас начинается хорошая волна развития. Мы в этом году уже были в Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях, сейчас мы здесь – на первенстве России в категории Under – олимпийской дисциплине. Будем надеяться, что продолжим это сотрудничество и в 2023-м году, и также будем принимать участие в фестивалях международного формата».

Первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME собрал почти полсотни лучших спортсменов со всей страны. Участники соревновались в дисциплинах «BMX» и “Самокат”», - отметил главный тренер сборной России по велосипедному спорту BMX Павел Костюков.

«Настроение отличное, мы провели столько мероприятий, и с погодой нам повезло. Все райдеры чувствуют себя отлично. Сегодня тут собрались около сорока самых лучших спортсменов со всей России, их средний возраст 19-22 года. Зрители их тепло встречают. Соревнования такого высокого уровня особенно для них интересны. Впервые мы опробовали этот скейт-парк 30 июля. Парк очень интересный для исполнения трюков: тут всевозможные трансферы, большие скорости. Для местных райдеров нынешние соревнования – это отличный шанс увидеть все возможности данного пространства. Здесь молодёжь может проявить себя творчески, завести новых друзей – это объединяет детей, они дружат, приезжают на соревнования. Это становится стилем жизни. Подобные пространства – это самый настоящий шаг в будущее», - рассказал организатор фестиваля и автор проекта скейт-парка RCC EXTREME Андрей Белов.

В конце фестиваля для горожан выступили спортсмены мотошоу Колесникова, а завершился праздник концертом приглашённых артистов – ST, Клава Кока и Niletto. Мероприятие посетили более 75-ти тысяч человек.

Напомним, скейт-парк RCC EXTREME работает в режиме свободного доступа. И будет открыт до окончания сезона. Ранее такая же площадка была презентована в Екатеринбурге на Аллее возле КРК «Уралец».