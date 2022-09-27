В Челябинске в Ленинском районе будет закрыто движение трамваев

В Челябинске в связи с ремонтными работами будет закрыто движение через трамвайные пути по улице Дзержинского на пересечении с улицами Латвийская и Многостаночников. Об этом сообщает администрация Челябинска.

Движение транспорта будет прекращено:

- на пересечении улицы Дзержинского и улицы Латвийской с 22 часов 30 сентября до шести часов 10 октября;

- на пересечении улицы Дзержинского и улицы Многостаночников с 22 часов 21 октября до шести часов 10 ноября.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.