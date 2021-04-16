В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева

В субботу, 17 апреля, утром в Челябинске будет открыто движение для транспорта на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева, ограниченное в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на месте провала грунта.

«Завтра с восьми часов 30 минут будет открыто движение на перекрестке ул. Чайковского и ул. Куйбышева», - сообщает комитет дорожного хозяйства города.

Дорожное покрытие на данном участке выполнено во временном варианте. МУП «ПОВВ» предстоит обеспечить безопасность дорожного движения и осуществить контроль за состоянием дорожного покрытия.

На участке напротив дома №7 по улице Куйбышева, возле которого и произошел провал грунта, по-прежнему ограничено движение. Как ранее сообщил губернатор Алексей Текслер, побывавший на месте коммунальной аварии, аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение месяца. После этого на месте провала будет уложен новый асфальт.

Напомним, в Челябинске на Куйбышева у дома №7 произошел провал грунта вследствие разрушения железобетонного канализационного коллектора. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ был перекрыт сквозной проезд по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до Куйбышева.