В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме

Сегодня, 31 января, в Челябинске, как и во всей Челябинской области, стартовал тестовый режим подачи заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме. Приемная кампания начнется, как и в прошлом году, первого апреля.

Как рассказала на аппаратном совещании в администрации Челябинска руководитель комитета по делам образования Светлана Портье, в этом году в Челябинске прогнозируется, что в школы будут приняты порядка 17,5 тысяч первоклассников.

«С 31 января 2022 года по 28 февраля 2022 года челябинцам будет предоставлена возможность потренироваться в заполнении и направлении заявления на зачисление первый класс в электронном виде. Доступ к тестовой форме будет предоставлен по адресу https://edu-74.ru/», - сказала Светлана Портье.

После завершения тестового периода 28 февраля 2022 года тестовые заявления будут удалены.

Добавим, что в 2022 году старт приемной кампании в первый класс начнется, как это было и в прошлом году, первого апреля. Прием заявлений в первые классы на 2022-2023 учебный год в нашем регионе будет осуществляться через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» (https://edu-74.ru/), региональный портал государственных услуг Челябинской области (https://gosuslugi74.ru/) и Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).

Заявление подается одним из родителей в электронном виде, система автоматически присваивает ему номер (по которому можно отслеживать движение документов), фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники.

После подачи заявления в электронном виде родителям представителям необходимо обратиться в образовательную организацию и представить документы, необходимые для зачисления ребенка.

Если родители не желают или не располагают возможностью самостоятельно подать заявление через Интернет, они могут воспользоваться возможностью предоставления заявления на бумажном носителе непосредственно в школу.

Как сообщили в комитете образования Челябинска, с первого апреля по 30 июня осуществляется прием заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, а также имеющих право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке и право преимущественного приема в образовательные организации, в которых обучаются их братья и или сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства.

С шестого июля можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания.